Mezz'ora in più, oggi in tv domenica 8 novembre 2020 su Rai3: ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella

"Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/Il mondo che verrà" va in onda oggi, domenica 8 novembre, a partire dalle 14.30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il segretario della Cgil Maurizio Landini e il giornalista Giovanni Floris.

Fra i temi Joe Biden 46° presidente degli Stati Uniti d'America: riuscirà ad essere il Presidente di tutti gli americani dopo una campagna elettorale che ha spaccato a metà il Paese?

Il governo ha diviso l'Italia in tre zone di rischio varando provvedimenti diversificati in base al territorio per contenere l'epidemia: saranno misure efficaci?

La proposta di lockdown generazionali potrebbe rappresentare un modello credibile per convivere con il Covid-19 senza fermare l'economia del Paese? Come si concilia la tutela della salute pubblica con la coesione sociale?

