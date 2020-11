Ballando con le stelle, Paolo Conticini: "Votazione social falsata". Ira di Selvaggia Lucarelli: "Fai la stessa fine di Trump"

08 novembre 2020 a

a

a

Selvaggia Lucarelli in polemica con il suo concorrente preferito a Ballando con le stelle, Paolo Conticini. L'attore si era espresso contro la votazione social, paventando possibili brogli: "Mi sembrava falsata la votazione social perché prima usciva alle 18.30 quindi prima dell’esibizione e per me era più giusto se usciva dopo", ha scritto su Instagram l'attore concorrente.

Ballando con le stelle, Paolo Conticini incanta il pubblico femminile e Selvaggia Lucarelli lo premia con un 9 e tanto miele

Conticini ha subito precisato di aver chiarito con Milly Carlucci la questione, proprio per non sollevare questioni in Rai. Ma ciò non è bastato a Selvaggia Lucarelli, che ha attaccato l'attore: "Stai facendo lo stesso discorso di Donald Trump, spero per te che non farai la stessa fine", ha affermato la giornalista. Conticini tuttavia ha preferito lasciar perdere e non fomentare ulteriormente la polemica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.