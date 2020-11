Daydreamer, anticipazioni domenica 8 novembre 2020 della soap di Canale 5: Deren licenziata. La trama

08 novembre 2020 a

Va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir, oggi domenica 8 novembre 2020 alle ore 16.20.

Vengono trasmessi due nuovi episodi dove non mancheranno i colpi di scena. Leyla è pronta per la festa di fidanzamento con Osman, scopre la verità sul conto di Emre e Aylin. Deren, intanto, viene licenziata.

La trama: giorno del fidanzamento tra Leyla e Osman. Emre tenta di impedirle di accettare la proposta di matrimonio e sconvolto si precipita da lei. Poi, però, si pente subito di quello che ha fatto. Deren, intanto, viene licenziata. Can è furioso e non ha intenzione di cambiare idea. Sanem prova in tutti i modi a calmarlo, ma Divit non tollera più che le persone di cui si circonda non facciano altro che mentire. Sanem, vedendolo così amareggiato, non ha il coraggio di dirgli la verità sul modo in cui ha ottenuto la sua scarcerazione. Emre telefona a Can e gli fa sapere che la madre ha intenzione di parlare a entrambi, per questo vuole vederli con urgenza. Huma è in vena di rivelazioni. Fa sapere ai figli perché ha divorziato con Aziz, parla loro del suo secondo matrimonio e della decisione di trasferirsi all'estero. Leyla finalmente scopre la verità. Emre e Aylin non sono mai tornati insieme. La donna ha mentito.

