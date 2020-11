"Paesi che vai" su Rai1 oggi domenica 8 novembre 2020: Merano e la principessa Sissi, anticipazioni

08 novembre 2020 a

Va in onda questa mattina, domenica 8 novembre, alle 9.40 su Rai 1, “Paesi che vai”. La trasmissione seguirà le tracce della storia e dei suoi personaggi in un percorso suggestivo. In questo caso racconterà la storia dell’Imperatrice Elisabetta di Baviera, meglio nota come “Principessa Sissi”. Una donna forte, ribelle e bellissima che, dopo il matrimonio con il cugino Francesco Giuseppe, viaggiò instancabilmente tutta la vita, alla ricerca di quella serenità che alla Corte di Vienna non riusciva a trovare. Serenità che trovò invece a Merano, dove affittò, nel 1870, l’intero Castello di Trauttmansdorff. Dichiarata già nel XIX secolo “Città di cura invernale”, Merano diventò la stazione climatica più famosa d’Europa grazie all’Imperatrice Sissi. Il viaggio di “Paesi che vai” parte dal castello per poi proseguire lungo il sentiero di Sissi, attraversando la Kurpromenade e l’esterno del Khuraus. Si proseguirà poi con le suggestive immagini di Castel Rubein e Castel Pinzenau, dove Sissi fece alloggiare i figli Gisella e Rodolfo, oltre a gran parte del suo seguito. E ancora, si andrà alla scoperta di Castel Tirolo. Un incantevole castello medievale che visse il periodo di massimo splendore grazie a Margherita Maultasch, Duchessa di Carinzia e ultima Contessa del Tirolo. La natura incontaminata che caratterizza questi luoghi guiderà, poi, alla scoperta delle bellezze della Val Gardena.

