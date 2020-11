Ballando con le stelle, l'esibizione di Stefania Sandrelli che emoziona Milly Carlucci | Video

08 novembre 2020 a

a

a

Ballerina per una notte a Ballando con le stelle è, nella puntata su Rai1 di sabato 7 novembre 2020, Stefania Sandrelli. Interpreta un omaggio a Gigi Proietti.

L’attrice gli dedica un ricordo poco prima dell'esibizione: “Non ballerò, però cercherò di muovermi e spero di essere vicino a lui. L’ho conosciuto da vicino per tanto tempo e posso dire che è stato un grandissimo uomo. Mite, generoso, sempre dalla parte dei giusti”.

In chiusura di programma Stefania Sandrelli balla in abito rosso e strega tutti in studio e anche a, Milly Carlucci emozionata per la partecipazione dell'attrice e per quello che si è dimostrata e lo ammette davanti alle telecamere.

