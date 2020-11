Alessandra Mussolini, malore alla fine dell'esibizione a Ballando con le Stelle

07 novembre 2020 a

Attimi di paura a Ballando con le Stelle: Alessandra Mussolini, alla fine dell'esibizione con Maykel Fonts, ha un mancamento e resta distesa per terra. Cosciente ma in evidente difficoltà. Subito Milly Carlucci si precipita, chiede dell'acqua con zucchero o del cioccolato, poi manda la pubblicità. Pare che durante la giornata la Mussolini non avesse mangiato per fare la "figura" a testa in giù e - al momento dell'esibizione - ecco arrivare il classico calo di zuccheri che Milly spiega al rientro in studio. Mentre la Mussolini, affaticata, tenta di riprendersi su una sedia cercando di tenere a bada il giramento di testa.

