Tu si que vales, Sabrina Ferilli e il biscotto: "Lo deve inzuppare, non basta il salto" | Video

07 novembre 2020 a

a

a

Clicca qui per vedere il salto di Simon Berry

A Tu si que vales Sabrina Ferilli sottolinea l'importanza di inzuppare il biscotto. Nessun riferimento sessuale, nonostante la battuta di Gerry Scotti. Il concorrente Simon Berry presenta un numero veramente particolare: si lancia da 42 metri con il bungee jumping, ma lo fa tenendo in mano un biscotto che vuole intingere in una tazza, posizionata in basso, a fine salto.

Ferilli discute con gli altri componenti della giuria: Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. "Anche le mie amiche saltano - dice - Qua è importante che lui intinga il biscotto". Il problema è che Simon ci prova due volte e in entrambe le circostanze non ce la fa. Clicca qui per vedere il salto di Simon Berry

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.