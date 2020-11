Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano contro Selvaggia Lucarelli: "Hai antipatia per me"

07 novembre 2020 a

Vittoria Schisano tra polemiche e commozione a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai1. L'attrice - che ha cambiato sesso una decina di anni fa - ha ballato con Marco De Angelis e al momento di incassa giudizio e voti della giuria, non si è risparmiata con Selvaggia Lucarelli.

La giornalista dice: "Non è stato un gran ballo, il vostro è un livello sempre abbastanza alto ma, come altre volte, non mi ha entusiasmato". Pronta la risposta di Vittoria: "Lo dici sempre. Capisco che hai antipatia per me, vorrei tu giudicassi il ballo". E poi, rivolta alla conduttrice Milly Carlucci: "Questo programma mi ha dato la libertà. Grazie".

