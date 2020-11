Tu si que vales, la piccola cantante Ludovica Leonardi incanta la giuria: Shape of you da applausi | Video

07 novembre 2020 a

A Tu si que vales, nella puntata del 7 novembre, splendida esibizione della piccola Ludovica Leonardi. Appena 10 anni, si presenta sul palco della trasmissione di Canale 5 con una chitarra quasi più grande di lei, che studia da appena sette mesi. La piccola suona e canta Shape of you di Ed Sheeran. Una esibizione da applausi che lascia davvero stupita la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Ludovica è promossa anche dalla giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli. Clicca qui per vedere l'esibizione di Ludovica Leonardi

