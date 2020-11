Tu si que vales, Sabrina Ferilli terrorizzata per il ragno: "Ma non c'entrava il porno?" | Video

07 novembre 2020 a

Clicca qui per guardare il video dell'esibizione

Ma non si era parlato di porno? Letteralmente in preda al panico Sabrina Ferilli coinvolta con Maria De Filippi e Rudy Zerbi nel numero di Roberto Rongione di Mentana (Roma). I tre vengono imbracati e issati su una piattaforma, legati alle corde. Per scendere due soluzioni: pescare la chiave all'interno di una scatola che contiene anche un ragno oppure usare una scala di corda. I tre rimangono incerti per diversi minuti e Sabrina, visibilmente impaurita, esclama la battuta sul porno. Alla fine è Maria De Filippi a infilare la mano e prendere la chiave: il ragno è finto. Quello vero lo presenta il concorrente alla giuria alla fine del numero.

