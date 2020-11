Tu si que vales, vestito da urlo per Belen Rodriguez: mini e super attillato, esalta le sue curve

07 novembre 2020 a

Tu si que vales: Belen Rodriguez super sexy e con un abito che esalta al massimo le sue curve. La presentatrice e modella argentina era stata annunciata in grandissima forma alla vigilia della nona puntata della trasmissione principale del sabato sera di Canale 5, stasera 7 novembre.

E Belen non si è smentita per niente. Si è presentata sul palco con un mini abito particolarmente attillato che esalta il suo lato b, ma anche il suo seno: un vestitino da brividi, apprezzatissimo dal pubblico presente in sala. Bella e sensuale.

Elegante anche Sabrina Ferilli, che ha scelto un vestito nero a fiori.

