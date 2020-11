Tu si que vales, Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli annunciate in gran forma. Momenti hot e anticipazioni | Video

07 novembre 2020 a

a

a

Tu si que vales, aspettando la nona puntata: video.

Nona puntata di Tu si que vales, programma di punta del sabato sera del gruppo Mediaset, stasera 7 novembre su Canale 5. Alla conduzione Belen Rodriguez, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria vip è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Quella popolare è guidata da Sabrina Ferilli. Cosa vedremo stasera? La puntata come al solito è stata annunciata particolarmente divertente e pare che ci siano anche un paio di momenti hot. Ma soprattutto sono date in grandissima forma Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. Vedremo se i rumors sono giusti oppure se come spesso accade si tratta soltanto di chiacchiere che poi non trovano riscontro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.