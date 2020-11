Stasera in tv sabato 7 novembre 2020, il film Inferno su Tv8: la trama

07 novembre 2020 a

a

a

Stasera, sabato 7 novembre 2020 su Tv8 in prima serata (ore 21.30), va in onda Inferno. Si tratta di un film di Ron Howard del 2016, con Tom Hanks, Felicity Jones. Prodotto in Usa/Giappone/Turchia.

Una pellicola della durata di 121 minuti. La trama narra del professor Robert Langdon che si risveglia in un ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di conseguenza, è costretto a fare coppia con la dottoressa Sienna Brooks per tentare di recuperare la memoria. Insieme si ritroveranno a prevenire le azioni di un folle che ha intenzione di scatenare una piaga strettamente connessa con l’Inferno di Dante Alighieri.

