Stasera in tv sabato 7 novembre 2020, Zootropolis film d'animazione: la trama

07 novembre 2020 a

Stasera, sabato 7 novembre 2020 su Italia1 in prima serata alle ore 21.15, va in onda Zootropolis. Si tratta di un film d’animazione di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush del 2016. Prodotto in Usa dura 108 minuti.

La trama narra della volpe Nick Wilde e del coniglio Judy Hopps che sono entrambi cittadini della città di Zootopia ma su versanti opposti. Nick, infatti, è costretto a lasciare la sua casa dopo essere stato incastrato per un crimine mai commesso, mentre il poliziotto Judy si mette sulle sue tracce. Un film d'animazione avvincente per gli amanti del genere e non solo.

