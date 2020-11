Le Parole per dirlo su Rai3 domenica 8 novembre 2020 esplora il dizionario dell'amore di Barbara Alberti

07 novembre 2020 a

La puntata de Le Parole per dirlo, il settimanale di Rai 3 dedicato al nostro linguaggio quotidiano, in onda domenica 8 novembre alle 10.15, esplora il dizionario dell'amore con la scrittrice Barbara Alberti, che per anni ha firmato la posta del cuore su diversi rotocalchi, e con i linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, ospiti fissi del programma.

Tutti, in ogni angolo del mondo, dicono ti amo. Ma dietro questa semplice espressione c'è un vocabolario enorme, fatto di metafore, frasi fatte, vezzeggiativi.

Dalle scritte sui muri alle agenzie matrimoniali, passando per l'amore cortese di Dante, le grandi dichiarazioni d'amore cinematografiche e l'ironia di Franca Valeri, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, la conduttrice Noemi Gherrero racconta con i suoi ospiti i tanti modi di parlare d'amore e indaga, con i ragazzi collegati allo studio, i linguaggi d'amore delle nuove generazioni.

