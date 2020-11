Verissimo, Isabella Ferrari commossa: "Sono attrice grazie a mia madre. Devo a lei la mia carriera"

07 novembre 2020 a

Isabella Ferrari ha raccontato a Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale5, come è diventata attrice. Tutto merito della madre Maria come ha svelato a Silvia Toffanin. "Devo a lei la mia carriera" ha spiegato commossa.

"Mia mamma ci ha creduto tanto, il suo desiderio era fare l'attrice e ha puntato tutto su di me. Io non l'ho mai voluta deluderla anche se il suo giudizio spesso è stato negativo su alcuni miei ruoli" racconta l'attrice diventata famosa da giovanissima con la pellicola Sapore di Mare. "Al mio primo provino, per un film di Vanzina mi accompagnò proprio mia madre" conclude la sua storia.

