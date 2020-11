Stasera in tv, 7 novembre, su Rete4 il film The Bourne Identity: la trama

07 novembre 2020 a

Stasera in tv, sabato 7 novembre, su Rete4 va in onda il film The Bourne Identity (ore 21,20). Pellicola americana del 2002, genere azione e spionaggio, regia di Doug Liman, nel cast ci sono gli attori Matt Damon, Franka Potente e Chris Cooper

La trama: un uomo viene ritrovato in mare da un peschereccio. Oltre a ferite da arma da fuoco l'uomo ha anche perso la memoria, l'unica traccia della sua identità sembra essere una capsula conficcata nel suo corpo con un indirizzo di una banca svizzera.

