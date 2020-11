Stasera in tv, 7 novembre, su Rai2 maratona serie tv con S.W.A.T., Criminal Minds e Bull

07 novembre 2020 a

a

a

Sabato all'insegna delle serie tv anche il 7 novembre su Rai2 che recupera il palinsesto non andato in onda la scorsa settimana. Apre la serata S.W.A.T., poi prosegue Criminal Minds e infine chiude Bull. Si inizia alle ore 21,05.

Ascolti tv: Tale e Quale Show batte Grande Fratello Vip. Fratelli di Crozza ancora da record

Inizia S.W.A.T. con la terza puntata ("Io non ho paura") della stagione numero quattordici: Donny Ward fa parte di una chat room in cui molti uomini insultano le donne e minacciano di ucciderle. Donny decide di mettere in pratica le loro fantasie violente e inizia il suo piano diabolico. Prosegue Criminal Minds (ore 21,50) con il quindicesimo episodio ("Risvegli") della seconda stagione: la squadra FBI è alla ricerca di Everett Lynch e della figlia Grace. Inoltre, Spencer ha un incontro importante con la madre, Diana, in un suo periodo di lucidità. Chiude Bull (ore 22,40) con la quarta puntata ("Collisione") della stagione numero diciotto: la tac rappresenta un macchinista ferroviario che, per la lesione cerebrale subita nella collisione, non ricorda nulla del grave scontro fra treni che avrebbe causato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.