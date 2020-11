Bake Off Italia 2020, Autumn dome cake di Ernst Knam: la ricetta e il video della prova d'assaggio

07 novembre 2020 a

Bake Off Italia 2020, è andata in onda una nuova puntata su Real Time, venerdì 6 novembre 2020. Alla fine nessuno è stato eliminato in un appuntamento nel quale l’ingrediente principale è stato lo zucchero.

Ernt Knam grande protagonista, è con lui che i concorrenti hanno cucinato. I pasticceri amatoriali dovevano riprodurre Autumn Dome di Ernst Knam e la Caramel Cake di Damiano Carrara. Alla prova come pasticceri Elena, 20 anni di Conegliano (Treviso); Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno); Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), e Matteo, 35 anni di Milano; Maria, 26 anni di Vairano Patenora in provincia di Caserta.

Ecco la prova creativa con protagonista lo zucchero in tutte le sue forme, scopriamo l'assaggio al gazebo.

Autumn dome cake di Ernst Knam, scopri qui la ricetta realizzata durante la prova tecnica della decima puntata di Bake Off Italia 2020.

