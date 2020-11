Stasera in tv, 7 novembre, su Rai3 torna Sapiens: Mario Tozzi racconta il mito di Atlante

07 novembre 2020 a

Stasera in tv, sabato 7 novembre, terzo appuntamento su Rai3 con “Sapiens – Un solo pianeta” in onda alle ore 21,45. Puntata dedicata ad Atlante, la città incredibilmente avanzata, perfetta e superba che, nel racconto di Platone viene punita dagli Dei, travolta dalle onde del mare e cancellata in un solo giorno.

Mario Tozzi analizzerà sul campo prove geologiche, archeologiche e geografiche per tentare di rispondere alle grandi domande sull’Isola di Atlante e sul mito della perduta Atlantide. La ricerca si concentrerà su due possibili ipotesi, entrambe nel Mediterraneo: la prima fa coincidere Altante con l’Isola di Santorini, l’antica Thera dei minoici, distrutta da una devastante eruzione vulcanica, mentre la seconda, nata grazie all’intuizione di un ricercatore “outsider”, il giornalista Sergio Frau, pone l’isola del mito nella Sardegna nuragica cancellata da una gigantesca onda di tsunami.

