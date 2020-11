Tv Talk, oggi sabato 7 novembre 2020 su Rai3: anticipazioni e ospiti di Massimo Bernardini

07 novembre 2020 a

Va in onda oggi, sabato 7 novembre alle 15 su Rai3, la nuova puntata di Tv Talk condotta da Massimo Bernardini. Tema centrale di discussione l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio Conte, tra l’attesa televisiva, le anticipazioni e le indiscrezioni che l’hanno preceduto.

L’informazione televisiva ha raccontato i nuovi sviluppi in modo efficace? Ne discuteranno Barbara Palombelli, Antonio Di Bella e Saverio Raimondo. Poi, un affondo sulle elezioni americane, seguite anche in Italia da numerose maratone televisive e un omaggio dedicato alla scomparsa di Gigi Proietti, alla sua figura di artista completo, ma anche alla sua generosità di Maestro per le generazioni successive. Ne parleranno la sua allieva Francesca Reggiani, ma anche Lella Costa e Michele Mirabella. Oltre agli immancabili “reTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, con Francesco Panella e lo chef Antonello Colonna, analizzerà invece il racconto tv della ristorazione in un momento così delicato per il settore e il nuovo programma di Nove “Riaccendiamo i fuochi”, realizzato proprio in epoca covid. Infine, con Bianca Guaccero e Maria Volpe, un focus sulla nuova stagione di Detto Fatto e su quella che sembra essere l’ultima frontiera della televisione: i protagonisti del piccolo schermo che, ammalati o costretti alla quarantena, continuano a condurre da casa loro.

