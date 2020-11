Italiasì!, ospiti e anticipazioni del podio di Marco Liorni oggi sabato 7 novembre 2020 su Rai1

L'appuntamento torna alle ore 16.25

“ItaliaSì!” e il podio del pomeriggio di Rai1 con Marco Liorni di oggi sabato 7 novembre alle ore 16.25. Personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni. I volti e le voci degli attori artisticamente ‘figli’ dell’immenso Gigi Proietti leggeranno insieme ‘Questo amore’, la struggente poesia con la quale Proietti chiudeva i suoi spettacoli. Un frammento per ciascuno per comporre un commosso omaggio al grande attore scomparso qualche giorno fa.

Seguono - secondo le anticipazioni rese note dalla Rai - le storie di tante persone. Un saluto a una bimba appena nata, Giorgia, e poi in un quartiere di Verona in cui due uomini cercano di salvare un bambino abbandonato. In puntata ci sarà anche Giovanni, un medico anziano “riservista” che ha fatto domanda per collaborare con chi ha bisogno; Monsieur David esorta a “trovare e ritrovare la magia nelle cose che ci circondano. Bastano anche solo due piedi”. Maria Sole, invece, non si arrende e sta facendo di tutto per avere un figlio, mentre qualcuno ha rubato 50 anni della vita di Carmela, un appello fatto con il cuore. Ci saranno anche Adamo Romano e i suoi divertenti rebus; Barbara De Rossi, in Commissariato per aver subito un’altra truffa.

Si affrontano anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. In questa puntata Manuel, cacciato via di casa dalla mamma perché omosessuale.

Si parla anche di covid19, in collegamento Paola Perego, confinata a casa dopo l’accertata positività al coronavirus. Poi a Pesaro con Caterina Varvello: c’è chi si è trasferito lì per sfuggire al lockdown.

