Stefano D'Orazio, Barbara d'Urso piange la morte: "Io testimone di nozze quando hai sposato Titti"

Morte di Stefano D'Orazio, post commosso di Barbara D'Urso che piange la morte del batterista dei Pooh morto a 72 anni per Coronavirus. La conduttrice Mediaset è stata testimone di nozze del musicista e sui suoi profili social ha scritto un post commosso, un omaggio personalissimo.

“Hai visto crescere i miei figli. Natali e Natali passati insieme. E non solo… sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato. Mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti, che ti ama tanto…E ora come faremo? Come? Disperata. Punto”.

Nel 2017 Stefano D’Orazio era convolato a nozze. Aveva sposato la sua Tiziana Giardoni, 22 anni più giovane, alla quale era legato dal 2006.

Il matrimonio di Stefano D’Orazio - ricorda il sito gossipetv.com - era stato ripreso dalle telecamere di Pomeriggio 5 visto che la padrona di casa Barbara d’Urso aveva ricoperto il ruolo di testimone di nozze.

Stefano D’Orazio non lascia eredi. Prima di sposare Tiziana Giardoni, l’artista - rivela sempre la fonte - ha avuto due amori lunghi e importanti: quello con la cantante Lena Biolcati e quello con l’annunciatrice Mediaset Emanuela Folliero.

