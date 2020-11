Linea Blu in Toscana: Donatella Bianchi alla scoperta dell'Argentario su Rai1

07 novembre 2020 a

a

a

Con Donatella Bianchi a Linea Blu, sabato 7 novembre, su Rai1 alle ore 14, si va alla scoperta di uno dei più rinomati angoli della Toscana: l’Argentario. Uno splendido promontorio circondato dal mare e collegato alla costa dai tomboli della Giannella, della Feniglia, e da un istmo artificiale che corrisponde alla diga di Orbetello.

Linea Verde Life, il 7 novembre le telecamere di Rai1 alla scoperta di Bergamo

Caratteristica dell'Argentario è di avere un ambiente marino di grande varietà. I due tomboli infatti, altro non sono che due lunghe spiagge sabbiose riparate da ombrose pinete che rendono queste aree particolarmente tranquille. Per gli amanti dei fondali rocciosi invece, lungo tutta la costa, alte scogliere si alternano a suggestive calette e spiagge selvagge e isolate, più difficili da raggiungere. La costa molto irregolare offre ai subacquei innumerevoli punti di immersioni differenti l'uno dall'altro: pareti, grotte, secche e relitti in un mare ricco di vita. Si andrà alla scoperta di questi luoghi unici ed affascinanti. Con Fabio Gallo, invece, si farà un interessante viaggio nella Genova meno conosciuta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.