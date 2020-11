Linea Verde Life, il 7 novembre le telecamere di Rai1 alla scoperta di Bergamo

07 novembre 2020 a

a

a

Oggi sabato 7 novembre le telecamere di Linea Verde Life vanno alla scoperta di Bergamo e del suo territorio. Una realtà dinamica e vitale, che ha pagato un prezzo altissimo nella prima fase della pandemia, ma che ha reagito con forza, traendo nuovo vigore dalla difficoltà.

Un Giorno in Pretura: su Rai3 il caso dell'omicidio La Rosa

Con Marcello Masi e Daniela Ferolla - Rai1 ore 12,20 - si conoscerà la città Alta, cinta dalle sue famose Mura Veneziane e quella bassa, tra sport, natura e buon cibo. Daniela Ferolla si cimenterà con il nordic walking ritmico per poi prendersi "un attimo di respiro" tra le montagne della Val Brembana, scoprendo le preziose proprietà di erbe coltivate e raccolte in un ambiente incontaminato che diventano un toccasana per la salute e la bellezza. Marcello Masi invece racconterà la biodiversità protetta e conservata nell’Orto Botanico di Bergamo e poi parlerà dell’alluminio, il metallo del futuro riciclabile all’infinito. Non mancherà la ricetta di Federica De Denaro e poi il giro del gusto, tra formaggi polenta e specialità dolci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.