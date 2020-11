Bake Off Italia 2020, grembiule blu ad Elena e nessun eliminato nel talent cook show di Real Time del 6 novembre

07 novembre 2020 a

Bake Off Italia 2020 di venerdì 6 novembre 2020 termina senza che ci sia un eliminato. Attesa per il verdetto poi all'annuncio "eliminato....nessuno", è un sollievo. La decisione dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza sorprende e rende felici i pasticceri amatoriali che con la stessa formazione torneranno la prossima settimana e saranno ancora ammirati sul canale Real Time. In quell'occasione l'eliminazione potrebbe essere non una sola.

La migliore della puntata è Elena, che ha ricevuto il grembiule blu e che è stata protagonista di una grandissima crescita puntata dopo puntata. I concorrenti del talent cook show si sono confrontati in una prova veramente complicata alla fine, la sorpresa di questa settimana è stata quella di preparare una caramel cake con Damiano Carrara che si è messo in mezzo a loro. La prova tecnica era stata vinta da Maria che aveva avuto l’occasione di conquistare un vantaggio utilizzato però non al meglio nella seguente prova a sorpresa.

