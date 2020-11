Tale e Quale Show, colpo di scena: entra il vero Renato Zero

07 novembre 2020 a

Serata di colpi di scena a Tale e Quale Show quella di venerdì 6 novembre. Pago prima e Agostino Penna si sono esibiti interpretando Renato Zero perfettamente travestiti. Ma ad un certo punto in studio irrompe il vero Renato Zero per lo stupore di tutti, giuria compresa.

Il cantante romano, 70 anni compiuti lo scorso 30 settembre e di nuovo in classifica con l'album "Zerosettanta", prima è stato spettatore delle performance di Pago e Penna, poi si è prestato a simpatiche gag con Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. Prima di tutto, però, ha salutato Carlo Conti e poi ricordato Gigi Proietti: “L’ho adorato, è stato fondamentale per me, anche un mio maestro con una grande generosità”. Infine ha cantato. Prima da solo e poi con i suoi "imitatori": Pago, Agostino Penna e lo stesso Giorgio Panariello, sua storica "maschera". Tutti insieme hanno interpretato "I migliori anni della nostra vita".

