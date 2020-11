"Passaggio a nord ovest" sabato 7 novembre su Rai1: alla scoperta di Leida, Hanoi e della necropoli di El Cano

07 novembre 2020 a

"Passaggio a nord ovest", il programma ideato e condotto da Alberto Angela, sarà in tv anche sabato 7 novembre alle 11.25 su Rai1 per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e ci farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Alberto Angela guiderà gli spettatori a Leida, in Olanda, nel Museo “Naturalis”, dove è conservata la più grande collezione di ossa di mammut riportate alla luce nel mare del nord da paleontologi trasformatisi in pescatori. Una sorta di “pesca nella preistoria”. Spazio anche alla recente scoperta di una necropoli sacra nella regione di El Caño, a Panama, dove sono stati sepolti i capi guerrieri della cultura Coclé. Poi la storia del dottor Mark che gira tra le isole dell'arcipelago della Banks, in mezzo all'Oceano Pacifico, a bordo di un aereo regalatogli da un amico, per garantire un’assistenza sanitaria, seppur minima e talvolta improvvisata, alle popolazioni locali da sempre tagliate fuori dal resto del mondo. In Vietnam convivono realtà totalmente diverse tra loro. Accanto a città moderne e invase da macchine e motorini coma la capitale, Hanoi, sopravvivono villaggi sperduti nelle campagne o tra le montagne dove gli abitanti, per sopravvivere, rischiano costantemente la vita facendo lavori molto faticosi e pericolosi.

