Gf Vip 5, Dayane Mello e la storia con Stefano Bettarini: "Una scop**a e basta". Duro confronto poi la pace | Video

Grande Fratello Vip 5. Entra Stefano Bettarini nella casa nella notte del 6 novembre 2020 e sono subito scintille con la ex Dayane Mello.

In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini chiede alla ragazza di raggiungere il confessionale. Bettarini rimane solo in salotto. I due si sono conosciuti al reality L’Isola dei famosi ed hanno avuto un’avventura molto breve. Lui era inviato, lei naufraga. Le foto del loro bacio sono uscite su molte riviste gossip. Dayane pensa che sia stato Bettarini ad architettare il tutto con un paparazzo.

Grande Fratello vip 5, Stefano Bettarini entra: "Donne sto arrivando io". Signorini: "L'eros scarseggia nella casa" | Video

"Devo chiarire, una scop*ta e basta", dice Dayane a proposito della storia con Bettarini. Alfonso Signorini: "Io dovrei cadere in terra ma non lo farò", replica. Poi Dayan e Bettarini si confrontano in maniera animata e lei chiede scuse e i due si danno la mano.

