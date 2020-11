Laura Chiatti, scollatura vertiginosa: followers scatenati su Instagram

06 novembre 2020 a

Una scollatura da brividi che scatena i followers. Laura Chiatti su Instagram ha pubblicato un selfie allo specchio in cui mette in bella mostra un décolleté da urlo, poi la didascalia "Il venerdì sera è uno stato d’animo bellissimo: così l'attrice umbra dà il via al weekend.

Una foto che ha fatto il pieno di like - oltre 45mila - e che ha scatenato anche critiche. Tutti hanno voluto commentare il vedo non vedo del seno dell'attrice, così le polemiche sono automatiche: "Perché vi mettete tutte con le tette di fuori?" scrive una ragazza. Qualcuna risponde "perché c'è chi può". "Se ti copri le tette è meglio" un'altra. Commenti positivi e negativi, ma il fascino di Laura Chiatti è indiscutibile.

