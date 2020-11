Tale e Quale Show, Carlo Conti chiama dall'ospedale: "Ci vediamo presto"

06 novembre 2020 a

Una telefonata per ringraziare gli amici che conducono Tale e Quale Show, per rassicurare tutti dopo il ricovero in ospedale al Careggi di Firenze. Carlo Conti ha aperto la puntata del programma di Rai1: una chiacchierata in cui il conduttore, apparso affaticato, regala tanta gioia all'insegna di amicizia e riconoscenza.

In meno di un minuto e mezzo Carlo Conti ringrazia la sua squadra, ricorda il grande Gigi Proietti e la campagna a sostegno dell'Airc.

Tre valori importanti: la salute, l'amicizia, la riconoscenza. #taleequaleshow @AIRC_it pic.twitter.com/WXfve0O7eM — Cinguetterai (@Cinguetterai) November 6, 2020

"Vi sto guardando e siete partiti benissimo, siete fortissimi" dice rivolgendosi all'amico Giorgio Panariello, ma anche a Loretta Goggi ed Enrico Brignano. Massima riservatezza sulle sue condizioni di salute - nel pomeriggio la Rai aveva inoltrato un comunicato in cui spiegava che il ricovero era stato predisposto per un miglior monitoraggio delle sue condizioni - poi un saluto a Gigi Proietti recentemente scomparso e un generico "spero la prossima settimana di stare di nuovo tutti insieme".

