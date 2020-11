Stasera in tv, 6 novembre, su Nove torna "Fratelli di Crozza": attesa per Mattarella contro Toti

06 novembre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 6 novembre 2020, su Nove va in onda un nuovo episodio di "Fratelli di Crozza" (ore 21,25, live streaming su DPLAY). Tornano tutte "le maschere" di Maurizio Crozza che racconta i fatti di stretta attualità politica e sociale, tra monologhi e imitazioni. Grande attesa in particolare per il messaggio del presidente Sergio Mattarella - interpretato dal comico genovese - al governatore ligure Giovanni Toti, anticipato dal video divenuto immediatamente virale sul web. Poi spazio ad altri protagonisti e personaggi legati all'attualità. Una settimana fa il programma ha ottenuto il record stagionale di ascolti: oltre 1,6 milioni telespettatori e il 6,4% di share.

