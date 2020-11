Matrimonio a prima vista 2020. Sitara a tavola col cellulare indispettisce Gianluca e arriva la sessuologa | Video

Una delle coppie più discusse sempre in conflittualità

Matrimonio a prima vista Italia 2020. Martedì 10 novembre 2020 la nuova puntata sul canale Real Time in prima serata. La coppia delle tre che dimostra meno feeling, è quella formata da Sitara e Giuanluca.

A tavola c'è un cellulare di troppo fra i due ed è quello della sposa che nel locale si appresta a fotografare il cibo, in puro stile social, prima di mangiare. I due dimostrano di essere differenti su tutto e arriva la spiegazione della psicologa nel corso del programma. L'esperta Nadia Loffredi spiega che "Sitara ha etichettato da subito Gianluca come il bravo ragazzo. Un uomo per Sitara per stare con lei deve essere come quelli incontrati fino ad allora. Per questo deve andare oltre".

