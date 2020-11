Matrimonio a prima vista 2020, Andrea e Nicole: lei lo veste alla "milanese". Il video dello shopping e serve il sociologo

La reazione del ristoratore marchigiano alle proposte della "moglie"

Matrimonio a prima vista Italia, trasmesso dal canale Real Time, entra nella fase più calda. Una delle tre coppie è quella formata da Andrea e Nicole e c'è molta attenzione sul loro futuro e sulle scelte che faranno i due ragazzi. Da una parte infatti c'è feeling fra lei, milanese, e lui, marchigiano, ristoratore di Pesaro. Dall'altra ad Andrea non piace la ragazza sotto l'aspetto fisico e l'ha detto apertamente, mentre Nicole avrebbe voluto una persona con diverse caratteristiche al suo fianco.

Uno dei momenti più significativi delle prove di convivenza è a Milano dove Andrea viene portato da sua moglie in un negozio per una sessione di shopping milanese. Lui fa delle scelte di abito e lei ne vuole altre. Interviene il sociologo Mario Abis per spiegare in trasmissione questo "vestire alla milanese". Matrimonio a prima vista Italia tornerà in tv martedì 10 novembre 2020 con la puntata che prevede la reunion delle coppie.

