Propaganda Live stasera in tv su La7: Insinna omaggia Proietti. Tutti gli ospiti

Stasera in tv, venerdì 6 novembre, su La7 in onda una nuova puntata Propaganda Live (ore 21,15). Diego Bianchi - conduttore del programma che si avvale anche di Makkox, alias Marco Dambrosio, come spalla - ospiterà Flavio Insinna, che renderà omaggio a Gigi Proietti, appena scomparso.

Insieme a Kasia Smutniak, invece, si discuterà a proposito delle restrizioni anti-Covid che hanno portato alla chiusura dei teatri e dei cinema. Si darà spazio, inoltre, alle proteste in Polonia sull’inasprimento delle regole riguardanti l’aborto. Il reportage della settimana, invece, sarà incentrato sulla divisione dell’Italia in diverse zone, e sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti di questi giorni. Tra gli ospiti anche Luca Bizzarri mentre si collegheranno con lo studio Stefano Sorrentino, ex portiere della squadra del Chievo, e Key Rush, deejay e conduttrice radiofonica. Ospite musicale sarà il cantautore italiano Daniele Silvestri.

