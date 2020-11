Covid, Marco Carta positivo dà l'annuncio ai fan: "Attenti, il virus non scherza"

Il cantante rassicura sulle sue condizioni e invita tutti alla prudenza

Coronavirus, positivo anche il cantante Marco Carta, vincitore di Amici e del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato lui stesso tramite un post sui social: “State attenti” ha scritto.

L’artista ha specificato di stare abbastanza bene e rassicurato i fan ma ha anche invitato a fare attenzione perché: “Questo coso (il virus) non scherza”. In isolamento come da regolamento, Marco Carta ha dovuto rimandare tutti i suoi impegni lavorativi e pubblicitari per l’uscita del suo nuovo singolo. Ecco il messaggio Instagram che postato il cantante in cui annuncia la positività.

"È un annata in cui non ci si riesce mai a godere appieno le cose belle.

Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid.

Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva.

Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante)

"

