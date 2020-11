Fiorella Mannoia, esce il nuovo album: "Padroni di niente"

06 novembre 2020 a

La pandemia ci ha fatto capire che "basta una piccola unità cellulare per farci rendere conto che non siamo padroni di niente". Nasce da questa riflessione scaturita dal primo lockdown il nuovo album di Fiorella Mannoia, "Padroni di niente", in uscita oggi. "Il 2020 è stato senza dubbio l’anno più brutto dal Dopoguerra a oggi. Per il 2021 speriamo che questo virus passi, è passata la peste, passerà anche questo. Speriamo di uscirne presto", ha detto l’artista nel corso della conferenza stampa a distanza per presentare il disco. L’album parla però anche di speranza: "Noi siamo capaci anche di fare cose meravigliose, e comunque c’è sempre qualche insegnamento che ti riporta con i piedi per terra".

Tutte sensazioni ed emozioni contenute nelle otto tracce che compongono l’album. Emblematica anche la copertina, ispirata al quadro "Viandante sul mare di nebbia" di Caspar David Friedrich, che ritrae un viandante, in questo caso Fiorella, mentre osserva la propria civiltà, ci si specchia dentro e riflette su tutto il bello e il brutto che l’uomo ha costruito. In una traccia Fiorella condivide il proprio spazio con un’artista emergente, in questo caso si tratta della cantautrice Oliva XX (all’anagrafe Arianna Silvestri), con la quale duetta in "Solo una figlia". Un brano duro, che parla della violenza fisica e psicologica sulle donne in tutto il mondo, tema sul quale da tempo l’artista è in prima linea.

Parlando del tour, al momento programmato per maggio 2021, ha aggiunto: "Noi dobbiamo ripartire, perché solo così si aiutano i lavoratori dello spettacolo. Ci sono dei fondi, come Music Innovation Hub, dove chi vuole può contribuire. Ma dobbiamo chiedere a gran voce che i circa 250mila lavoratori dello spettacolo vengano considerati, perché finora dal Governo poco e niente. Qui c’è la percezione, di nuovo, che 'con la cultura non si mangia'...".

