Uomini e Donne, Sophie Codegoni scatenata: "Hai rotto il ca**o. Andate a casa" | Video

Sophie Codegoni scatena a Uomini e Donne con i corteggiatori nella puntata di venerdì 6 novembre 2020. In studio nel dating show di Canale 5, Sophie confessa di essersi trovata bene con Antonio e di trovarlo molto interessante. “E’ tanto sicuro di sé, non mi asseconda ed è sveglio”, afferma la giovane.

La tronista è molto diretta con Nino col quale aveva avuto una esterna affettuosa. “Dopo una settimana vieni qui per parlarmi perché ti sei preparato il discorsetto”, dice Sophie. “Non ho voglia di perdere tempo. Ho 23 anni e non mi sono mai innamorato, ma non pretendo dopo 4 ore d’innamorarmi di una persona”, replica il corteggiatore. “Ogni volta che aprite bocca mi viene voglia di mandarmi subito a casa. Non ho bisogno di una persona che mi asseconda e non ha reazioni”, attacca duro Sophie che elimina Nino e Alberto. Lo stesso Alberto, poi, si scaglia contro Sophie accusandola di avere un atteggiamento da tronista. “Hai rotto il caz*o con questa tronista. Io sono Sophie”.

