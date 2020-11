Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci: nuovo mistero sullo striscione dell'aereo. "Sono le mie amiche", ma non torna | Video

06 novembre 2020 a

Aereo con lo striscione per Elisabetta Gregoraci sopra la Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 5 a poche ore dalla diretta su Canale 5 di oggi venerdì 6 novembre 2020.

L’aereo arrivato per Elisabetta ha scatenato la “caccia alle amiche” perché c'erano scritti due nomi: “Luce” e “Charlotte”, separati da un cuore e con una R evidenziata in rosso. “È una mia amica, sono due mie amiche”, ha spiegato la ex moglie di Flavio Briatore un istante prima che Pierpaolo Pretelli le facesse notare che la R di Charlotte era evidenziata col rosso. “Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend”, ha detto Gregoraci.

Grande Fratello Vip, rapporti tesi tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

Il web si è scatenato: centinaia di utenti che seguono ogni giorno la diretta dalla Casa dal sito web hanno evidenziato una serie di curiose incongruenze. Intanto, su Instagram Elisabetta non segue nessuno che si chiami Luce o Charlotte. R c'è chi pensa che potrebbe stare per Rio, l'uomo misterioso il cui nome (rigorosamente in codice) era già comparso sullo striscione di un aereo mandato alla Gregoraci. Secondo numerosissimi utenti, Luce e Charlotte sarebbero i nomi delle figlie gemelle che Elisabetta desidererebbe avere.

