Uomini e Donne, Roberta Di Padua: foto bollenti e voglia di un nuovo amore: dama da 200 mila follower Instagram

Scopriamo una grande protagonista della trasmissione di Maria De Filippi

06 novembre 2020 a

a

a

Roberta di Paudua è una dama di Uomini e Donne su Canale 5 dove torna protagonista, ma per il mondo social è una delle regine assolute. Il suo account Instagram sfiora i 200 mila follower e spesso è pieno di scatti bollenti per la gioia dei suoi fan.

Roberta di Padua piace e incuriosisce, è adesso impegnata nella "storia" con Michele,certo cerca un nuovo amore e avverte su Instagram a corredo di una foto (uno degli ultimi post) sibillina dove appare sempre sexy in minigonna e tacchi a spillo: "Non è complicato andare via. È complicato andar via senza voltarsi."

Uomini e Donne, Roberta di Padua e Michele: colpo di scena. Nicola balla con Gemma. Anticipazioni 6 novembre 2020



Roberta di Capua è nata a Cassino nel 1982, ha 37 anni e vive a Pontecorvo, dove può contare sull’affetto della famiglia. Ha un figlio. Roberta ama il mare e i luoghi caldi, come dimostrano le sue fotografie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.