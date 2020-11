Uomini e Donne, Valentina Autiero al magazine: "Piango per Germano". Sta male dopo l'uscita dal programma

06 novembre 2020 a

Valentina Autiero in primo piano. E' una delle stelle di Uomini e Donne, programma del quale è un faro e dal quale è uscita seguita da Germano Avolio. Doppia uscita dal dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma non di coppia.

Valentina ha rilasciato una intervista a Uomini e Donne Magazine nella quale parla della scelta che appare a suo dire subìta e di come sta andando la frequentazione con Germano.

“Ero delusa, confusa: l’ho fatto per dare una dimostrazione ad Aurora”, ha ammesso la dama, Poi sulla frequentazione: “è stata spesso costellata da diversi litigi”, che continuano a esserci anche ora. La sera dopo l’uscita, Valentina e Germano sono andati a cena e hanno trascorso la notte insieme: “Ma io ho pianto tantissimo anche prima di addormentarmi e poi quando mi sono svegliata, anche perché lui non ha fatto altro che ribadirmi che non è innamorato e che avrebbe voluto che rimanessimo a frequentarci nel programma”.

Ciò che ha deluso Valentina è il fatto che secondo lei Germano avrebbe dovuto non seguirla in questa sua scelta di lasciare il programma. Ora vorrebbe ricevere delle dimostrazioni dal 38enne: “Adesso lui mi è un po’ scaduto”.

