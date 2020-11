Stasera in tv, 6 novembre, su Rai3 c'è Titolo V: tra gli ospiti Sileri, Fico e Monti

Alla conduzione il giornalista umbro Roberto Vicaretti

Stasera in tv, venerdì 6 novembre, appuntamento su Rai3 con Titolo V (ore 21,20). Rosso, arancione, giallo: i tre nuovi colori dell’Italia nell’era Covid non soddisfano nessuno. Nel primo giorno della chiusura che costringe di nuovo a casa 18 milioni di italiani, il governo si ritrova nella bufera, criticato per le sue scelte anche da chi gli chiedeva delle scelte. E a poco valgono i richiami alla gravità della situazione epidemiologica.

Tra gli ospiti di Francesca Romana Elisei, dallo studio di Napoli, e del giornalista umbro Roberto Vicaretti, da quello di Milano: il presidente della Camera Roberto Fico; il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; il senatore a vita Mario Monti; il filosofo Massimo Cacciari; lo storico Paolo Mieli; l’onorevole Pierluigi Bersani (Leu-articolo1), il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio; il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas; la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti; il direttore di Libero Pietro Senaldi e quello del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico; l’assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco; il sindaco di Benevento Clemente Mastella e quello di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

