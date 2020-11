Elettra Lamborghini super sexy, ora anche nell'album delle figurine

06 novembre 2020 a

a

a

Super sexy e ora anche sull'album delle figurine. Elettra Lamborghini è anche in edicola dove tutti i suoi fan possono comprare le figurine e attaccarle poi sull'album.

La bella ereditiere, fresca sposa a settembre, in questi giorni si trova a Dubai e su Instagram non mancano le foto della sua vacanza con annesse pose provocanti: così a bordo piscina, costume intero nero che mette in evidenza le sue forme generose, tatoo maculato in bella mostra sulle gambe, così Elettra promuove la nuova iniziativa che la riguarda. "Quando ero piccolina in edicola c'era l album di figurine dei calciatori... adesso in edicola c’é la mia facciaaaa Quante ve ne mancano per finirlo?! Lo trovate in tutte le edicole ovviamente" scrive su Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.