Wanda Nara, ritorno sexy sui social: che curve in allenamento e in piscina

06 novembre 2020 a

a

a

Wanda Nara è tornata sexy su Instagram con due scatti bollenti che hanno scatenato i fan. Eccola lady Icardi sola in piscina e poi mentre si allena. Fotografie che hanno sollecitato like e commenti dei fan. Wanda appare sola e in piscina mostra lo stacco di coscia mentre in allenamento ecco in primo piano le sue forme con un top decisamente scollato.

Fisico statuario, la showgirl moglie di Mauro Icardi si tiene in forma e condivide con i follower la sua bellezza. Wanda Nara lo fa sempre con un pizzico di malizia, per altro apprezzata dai numerosi fan che la seguono sui social.

Wanda Nara, ginnastica a luci rosse con seno in bella mostra: "Il mio look preferito per il lockdown" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.