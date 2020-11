Asia Argento nuda in bagno, la foto hot su Instagram con la richiesta ai fan

06 novembre 2020 a

Asia Argento continua nelle sue provocazioni social. Appare nuda in bagno in una foto su Instagram, lato b in bella vista. Lancia anche un gioco per i fan nella didascalia a corredo della foto postata sul suo account social, ma lo sguardo dei follower cade in maniera inevitabile sullo scatto bollente.

Una foto che scatena commenti e sulle stories c'è il seguito. "Ho fatto il bagnetto", dice Asia mentre si asciuga i capelli e si mostra anche in topless, con il capezzolo provvidenzialmente coperto da una stellina. Asia continua a utilizzare il social anche in maniera maliziosa, come già successo in passato.

