Striscia la notizia, tapiro d'oro a Milly Carlucci: la consegna di Staffelli: "Ballando con le Stelle pronto soccorso" | Video

Il Tapiro d'oro di Striscia la notizia l'ha guadagnato Milly Carlucci, storica conduttrice di Ballando con le stelle in onda il sabato sera su Rai1. Il tg satirico di Canale 5 ha consegnato il tapiro a Milly per la travagliata edizione di questo 2020 di "Ballando con le stelle". Un programma costellato da problemi, rinvii e infortuni, l'ultimo in ordine di tempo quello di Elisa Isoardi che poi è stata costretta ad abbandonare Ballando. Una stagione degna del Tapiro d'oro di Striscia, che infatti arriva puntuale: ecco come Milly Carlucci ha preso la visita di Valerio Staffelli col tapiro d'oro per una trasmissione che si è trasformata in "pronto Soccorso".

Qui il video in onda giovedì 5 novembre

