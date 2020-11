Ballando con le stelle 2020, Stefania Sandrelli ballerina per una notte sabato 7 novembre: omaggio a Gigi Proietti

06 novembre 2020 a

Ballando con le stelle 2020, nella puntata di sabato 7 novembre 2020 (l'ottava delle fortunata edizione di Rai1, Ballerina per una notte sarà Stefania Sandrelli. Una presenza ed esibizione omaggio al compianto Gigi Proietti. Come anticipa tvblog.it , Sandrelli e Proietti insieme avevano formato una delle coppie più riuscite del piccolo schermo. Stefania Sandrelli e Gigi Proietti compagni in tante puntate di una delle fiction di maggior successo della televisione italiana: Il maresciallo Rocca.

Stefania Sandrelli - rivela l'autorevole fonte - sarà ballerina per una notte nella puntata di sabato 7 novembre 2020 di Ballando con le stelle e lo sarà omaggiando il suo grande amico e collega Proietti. Con cui si era sentita proprio pochi giorni prima della sua scomparsa.

