Stasera in tv, 6 novembre, su Italia1 torna Freedom: servizi in Francia, Italia e Messico

Stasera in tv, venerdì 6 novembre, appuntamento su Italia1 con "Freedom – Oltre il Confine" (ore 21,20), il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. I servizi riguardano Francia, Italia e Messico.

Si parte da Rennes-le-Château per raccontare le ultime scoperte nel paese del Sud della Francia che secondo molti custodirebbe un misterioso tesoro. Dove e soprattutto, quando è nata la lingua italiana? Le telecamere di Freedom entrano nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica del mondo tutt’ora funzionante: lì è custodita la prima testimonianza scritta della nostra lingua, un indovinello la cui soluzione viene svelata da Giacobbo. A Torino invece, attraverso un processo di purificazione estremamente sofisticato, viene prodotto l'acqua più costosa al mondo perché dovrà essere portate nelle missioni spaziali. Dal Messico, Freedom verifica cosa ci sia di vero nelle immagini che mostrano oggetti volanti all’interno di un grande vulcano e si chiede cosa mostrino realmente i video che il Pentagono ha rilasciato in via ufficiale con il nome di fenomeni aerei non identificati.

