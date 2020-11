Covid, Carlo Conti peggiora: ricoverato in ospedale

06 novembre 2020 a

a

a

Peggiorano le condizioni di Carlo Conti: il conduttore, affetto da Covid, è stato ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi nel reparto malattie infettive. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono state giudicate non più compatibili con l'isolamento a casa.

Tale e Quale Show 2020 senza Carlo Conti: conduttori inediti. Artisti e imitazioni di venerdì 6 novembre su Rai1

Carlo Conti la scorsa settimana ha condotto da casa la puntata di "Tale e quale show", ma nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale. Un peggioramento sensibile ma ritenuto non grave dunque, che ha consigliato un attento monitoraggio in ospedale proprio oggi che andava in onda Tale e Quale Show che la scorsa settimana era riuscito addirittura a condurre da casa.

