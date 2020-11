Grande Fratello Vip, rapporti tesi tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

06 novembre 2020 a

L'amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli è ormai ai minimi termini. Dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip e le ripetute critiche da parte dell'opinionista Antonella Elia di essere l'animale domestico della Gregoraci, l'ex velino sembra aver preso atto che non c'è e non ci sarà mai alcun sviluppo sentimentale con la quarantenne calabrese. Questo lo ha spinto a fermarsi e prendere le distanze dalla Gregoraci. Che non vuole passare per str**za e ha ribadito di aver messo dei paletti che lui aveva accettato; dal canto suo, Pierpaolo ha detto che non ce la fa più, che ha bisogno dei suoi tempi per esprimersi e che l'entusiasmo è andato scemando.

La conduttrice calabrese si è lagnata del comportamento dell'ex amico con i coinquilini e tutti le hanno dato ragione dicendo che era stata chiara fin dal primo momento e condannando l'immaturità di Pretelli. Definendolo "ex velino" con un pizzico di cattiveria. Poi le scuse. I rapporti sono tesi, tra alti e bassi. In attesa della diretta che può cambiare di nuovo i rapporti tra i due.

